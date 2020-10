European Open - Alex De Minaur passe au 2e tour après un match spectaculaire face à Richard Gasquet

(Belga) Alex De Minaur (ATP 29) s'est hissé au deuxième tour de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers au terme d'une affiche qui aura tenu toutes ses promesses face à Richard Gasquet (ATP 54). L'Australien, tête de série N.8, s'est imposé en trois sets 3-6, 7-6(5), 6-3 au bout de 2h18 de jeu mardi à la Lotto Arena.

Sur le premier jeu de la rencontre, De Minaur réalisait le break mais Gasquet, vainqueur de la première édition du tournoi anversois en 2016, faisait le contre-break dans la foulée. À 3-2 dans la première manche, le Français transformait une nouvelle balle de break pour mener 4-2 puis 5-2 avant de remporter la première manche 6-3. Le deuxième set était très disputé et les deux joueurs assuraient le spectacle sur le terrain. Pour le plus grand bonheur du public de la Lotto Arena, bien plus garnie que lundi. À 3-3, Gasquet transformait sa troisième balle de break du match et remportait son service derrière pour mener 5-3. C'était sans compter sur l'abnégation et le culot de la pépite australienne qui remportait trois jeux d'affilée pour mener 6-5. Le mano a mano entre les deux joueurs se poursuivait dans le jeu décisif où c'est De Minaur qui avait le dernier mot pour égaliser à une manche partout. Dans le troisième et dernier set, les deux joueurs se rendaient coup pour coup avant que De Minaur ne fasse le break pour mener 4-3. Derrière, l'Australien remportait son service puis le match sur le service de Gasquet: 6-3. Au deuxième tour, le jeune australien de 22 ans affrontera l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 62), tombeur de l'Américain Tommy Paul (ATP 59) au premier tour. (Belga)