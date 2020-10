Premier League - Mesut Ozil écarté de la liste d'Arsenal en Premier League

(Belga) Mesut Ozil n'a pas été retenu sur la liste d'Arsenal en Premier League, mardi, ce qui renforce encore les interrogations quant à son futur avec les Gunners.

Les clubs anglais avaient jusqu'à 15h pour donner leur liste définitive. Le milieu offensif n'avait pas non plus été retenu par Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, pour la Ligue Europa. L'Allemand d'origine turque n'a pas joué une seule minute depuis le 7 mars, et ne pourra pas jouer avec le club londonien avant janvier 2021. Le défenseur grec Sokratis Papastathopoulos est dans la même situation qu'Ozil. Avec une différence de taille: le natif de Gelsenkirchen est le joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire estimé à 20 millions d'euros par an (380 000 euros par semaine). Le joueur de 32 ans est dans sa dernière année de contrat avec les Gunners, et pourrait donc ne plus jamais porter le maillot d'Arsenal. Un peu plus tôt en octobre, il avait proposé de prendre en charge le salaire de la mascotte des Gunners, "Gunnersaurus", licenciée par le club en raison de la crise du coronavirus et des stades désormais vides de supporters.