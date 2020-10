Droits TV en L1: "Téléfoot ne va pas disparaître", assure le patron de Mediapro à l'AFP

La chaîne Téléfoot, diffuseur principal de la Ligue 1, "ne va pas disparaître, ni demain, ni après-demain", a affirmé Jaume Roures mercredi dans un entretien à l'AFP, où le patron du diffuseur Mediapro se dit "optimiste" dans sa reconquête de la "confiance" du football français.

Engagé dans une conciliation avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour revoir les modalités du contrat de droits TV pour la saison 2020-2021, le dirigeant du groupe sino-espagnol martèle que Mediapro a "toujours honoré (ses) contrats", malgré des versements actuellement suspendus.

Q: En août, Mediapro a payé la première échéance du contrat, mais en octobre, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments ?

R: "Plus que les échéances, la discussion concerne surtout les conséquences du Covid sur le foot! Tout le monde fait la même liste: les stades sont vides, la publicité est tombée, les sponsors s'en vont, la billetterie ne marche pas, la Ligue doit demander un prêt garanti par l'Etat... La télévision est affectée comme le reste des partenaires du foot, alors il faut en parler."

Q: Pourquoi ne pas en avoir parlé avant ?

R: "Dès juin, on en a parlé aux personnes concernées. Mais il faut comprendre qu'on est dans une voie de négociation organisée et confidentielle. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire."

Q: La confiance de la Ligue et des clubs pour Mediapro s'est-elle envolée ?

R: "La confiance est quelque chose de subjectif. Si on trouve une solution satisfaisante pour tout le monde, les gens qui ont perdu cette confiance vont la récupérer."

Q: En voulant renégocier, ne marquez-vous pas un but contre votre camp en dévaluant le produit Ligue 1 ?

R: "Je ne crois pas. On parle d'adapter cette saison à la réalité. Le problème du foot français, il ne date pas d'aujourd'hui. De notre côté, on cherche des solutions."

Q: Beaucoup d'observateurs estimaient que le foot français ne valait pas autant. L'avez-vous surévalué ?

R: "Je réponds non. On a payé pour la Ligue 1 entre 20 et 25% de moins que ce qu'on a payé pour la Ligue espagnole, italienne. Nous ne sommes pas responsables du milliard. Nous sommes responsables de 780 millions (d'euros par an pour la L1, NDLR)."

Q: Mediapro pourra-t-il payer ?

R: "Mediapro a un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros. On a 26 ans. On produit 16 ligues de foot dans le monde. On a toujours honoré nos contrats. Au mois d'avril aussi, il y avait des échéances pour d'autres (Canal et beIN, qui avaient gelé leurs versements lors de l'arrêt du championnat, NDLR)... Aujourd'hui, on est dans la même situation."

Q: Quels ayants droit accepteront de discuter avec Mediapro à l'avenir ?

R: "On ne cherchait pas plus de droits pour Téléfoot. Mais on a déposé des offres sur d'autres droits qui sont en ce moment sur le marché, hors de France. Peut-être que dans une semaine, on aura quelque chose... On travaille dans 36 pays dans le monde. Mediapro est en train de se développer comme il l'a toujours fait."

Q: Que dire au consommateur français qui peut désormais hésiter avant de s'abonner ?

R: "S'il veut voir la Ligue 1, la Ligue des champions, il doit s'abonner à Téléfoot. Parce que Téléfoot va se maintenir. Téléfoot ne va pas disparaître, ni demain, ni après-demain."

Q: Mediapro a-t-il vraiment eu l'intention de créer une chaîne depuis le début ?

R: "Si on avait eu pour but de revendre nos droits, on n'aurait pas créé la chaîne. On a créé des chaînes en Angleterre, en France, en Espagne, au Canada, en Argentine, etc... C'est notre voie de travail. On n'est pas des revendeurs. On a dit dès le premier jour qu'on aurait une chaîne. La chaîne existe et personne ne peut dire qu'on est allé les voir pour leur revendre le foot. Si quelqu'un le dit, il ment."

Q: Pouvez-vous atteindre vos objectifs sans accord de distribution avec Canal+ ?

R: "Si on trouve un accord avec Canal, nos objectifs seront atteints plus rapidement. Sinon, on attendra que les gens qui veulent voir le foot viennent chez nous."

Q: L'hypothèse d'une dénonciation du contrat par la Ligue vous fait-elle peur ?

R: "Je crois que cela ne peut pas arriver. On ne peut pas dénoncer le contrat. On a un contrat en vigueur, on a une conciliation et on va trouver une solution. Je suis optimiste tout le temps, sinon je ne serais pas là."

Propos recueillis par Antoine MAIGNAN