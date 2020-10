Diables Rouges: une personne engagée pour "alléger les tâches" de Roberto Martinez

Jelle Schelstraete, 32 ans, a été nommé mercredi directeur technique adjoint de Roberto Martinez, qui verra ainsi "ses tâches allégées", a précisé la Fédération belge de football (RBFA).

Jelle Schelstraete a été nommé directeur technique adjoint de Roberto Martinez pour le compte de la Fédération belge de football (RBFA), a annoncé mercredi la fédération dans un communiqué. Schelstraete occupera cette fonction au cours des deux prochaines années.

"De cette façon, Roberto Martínez, qui combine actuellement la fonction d'entraîneur fédéral avec celle de directeur technique, verra ses tâches allégées et Jelle Schelstraete pourra occuper le poste de directeur technique lorsque Roberto Martínez quittera notre Fédération", a précisé la RBFA dans un communiqué.

Jelle Schelstraete, 32 ans, a été le responsable des jeunes du KV Courtrai pendant neuf ans. Il rejoindra la Fédération Belge de Football le 6 novembre prochain.

"En plus d'assister le directeur technique, qui est chargé de suivre la vision à long terme relative à tous les aspects du football belge, il aura pour tâche de développer de bonnes relations avec les autres entités sportives au sein de la RBFA telles que Voetbal Vlaanderen, l'ACFF ainsi que la Pro League", souligne la Fédération.

"Je me réjouis de pouvoir officier au plus haut niveau", a commenté Schelstraete. "La possibilité de suivre une formation de directeur technique sous l'égide de Roberto Martínez est une opportunité unique. Les discussions avec ce dernier, le président Mehdi Bayat et le CEO Peter Bossaert ont immédiatement montré que l'Union belge est non seulement une marque de premier plan mais aussi une organisation forte, dont je me réjouis de faire partie".

"Jelle Schelstraete a été directement impliqué dans le développement des jeunes joueurs belges pendant dix ans", a commenté Roberto Martinez. "En raison de ses grands mérites dans ce domaine, il est la personne idéale pour ce poste. Il est passionné par tous les aspects qui peuvent améliorer notre football".



© www.rbfa.be