Auteur d'un doublé, Romelu Lukaku sauve l'Inter Milan contre le Borussia Mönchengladbach (vidéo)

Malgré un doublé de Romelu Lukaku, l'Inter a été tenue en échec par le Borussia Mönchengladbach (2-2) mercredi soir en Ligue des champions.

Dans le groupe B de la Ligue des champions, Romelu Lukaku a réalisé un doublé pour l'Inter Milan, accrochée 2-2 par le Borussia Mönchengladbach mercredi soir.

Le Diable Rouge a ouvert le score à la 49e en prolongeant dans le but un centre de Darmian. Bensebaini (63e, sur penalty) et Hofmann (84e) ont renversé la situation en faveur du Borussia. Lukaku a sauvé les Nerazzurri en toute fin de match. L'attaquant se trouvait au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets après une tête de Bastoni.