Tour d'Italie: Jai Hindley ravi de ce "grand pas en avant" dans sa carrière

(Belga) L'Australien Jai Hindley s'est adjugé la 18e étape du Tour d'Italie, jeudi, aux Lacs de Cancano, où son équipier Wilco Kelderman s'est emparé du maillot rose. Au micro de la RAI, le coureur de l'équipe Sunweb, 24 ans, a souligné qu'il s'agissait "d'un grand pas en avant" dans sa carrière.

"C'est une sensation incroyable", a confié Hindley. "Une double victoire de l'équipe et un grand pas en avant dans ma carrière. Cette victoire représente beaucoup pour moi." "Je connaissais ces montées car j'étais venu dans cette zone", a poursuivi Hindley. "C'est un endroit extraordinaire du monde. Le Stelvio figure parmi les plus dures qu'on puisse faire. Cette double victoire sur un telle étape, c'est incroyable." Hindley a accompagné deux coureurs d'Ineos, Rohan Dennis et Tao Geoghegan Hart, devançant ensuite ce dernier au sprint. "Je savais que Wilco était derrière, il luttait pour le maillot rose. La tactique d'équipe était parfaite, c'était une journée extraordinaire pour nous." (Belga)