Vainqueur de la 3e étape du Tour d'Espagne, Dan Martin, ému, salue son premier succès depuis qu'il est papa

(Belga) Dan Martin a remporté la 3e étape du Tour d'Espagne jeudi au sommet de la Laguna Negra à Vinuesa au terme d'un parcours accidenté de 166,1 km. L'Irlandais de la formation Israël Start-Up Nation était très ému au moment de confier ses premières impressions.

C'est en effet sa première victoire depuis qu'il est papa. "Je voulais vraiment gagner cette étape pour l'équipe, parce qu'ils ont été très bons pour moi. Toute l'équipe était très motivée parce qu'on s'entraîne tous très dur. Si on veut gagner la Vuelta, on veut aussi gagner une étape", a expiqué Dan Martin, 34 ans, qui revient du coup à cinq secondes du Slovène Primoz Roglic, leader du classement général. "C'est magnifique parce que tout le monde a pris part à cette victoire. Ce succès, c'est pour eux et aussi pour ma femme. C'est ma première victoire depuis que mes enfants sont nés, et c'est vraiment très spécial". C'est le 21e succès de la carrière de Dan Martin, mais son premier depuis sa victoire d'étape au Tour de France le 12 juillet 2018. L'Irlandais avait ensuite quitté la Vuelta précisément, avant la 10e étape début septembre 2018, pour rejoindre son épouse qui a donné naissance à des jumelles. (Belga)