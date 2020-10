Euroligue de basket - Valence s'impose à Kaunas grâce à une grosse deuxième mi-temps

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés jeudi soir (82-94) en déplacement au Zalgiris Kaunas (Lituanie) pour le compte de la 5e journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 5 points.

En déplacement en Lituanie, face à une équipe du Zalgiris Kaunas qui n'avait pas encore perdu dans cette édition 2020-2021 de l'Euroligue, Valence a dû attendre la deuxième mi-temps pour faire la différence. Au cours des vingt premières minutes, ce sont les locaux, emmenés par Augustine Rubit (12 points) qui prenaient les commandes de la rencontre (27-22 et 45-37 à la pause). En difficulté, les Espagnols retrouvaient leur jeu collectif au retour des vestiaires (25 passes décisives) pour complètement renverser la vapeur. Grâce à un troisième acte à sens unique (12-30), Valence faisait la différence au marquoir (57-67) avant de gérer parfaitement les dix dernières minutes (25-27). Le meneur des Belgian Lions, l'équipe nationale belge de basket, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 5 points (1/2 à 2pts et 1/1 à 3pts), 3 rebonds, 8 passes et 1 contre en 24 minutes. Après ce succès, Valence présente un bilan de trois victoires pour une défaite. Jeudi prochain, les Espagnols se déplaceront en Russie pour y affronter le CSKA Moscou pour la sixième journée de cette Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)