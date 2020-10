Arnaud Bodart déçu de ne pas avoir pu revenir: "Nous n'avons pas été à la hauteur"

A l'instar de leur entraîneur Philippe Montanier, Samuel Bastien et Arnaud Bodart étaient déçus par la défaite du Standard contre les Rangers (0-2) lors de la première journée du groupe D de l'Europa League. "Nous n'avons pas été à la hauteur, c'est un jour sans. Nous devons remonter la tête dès dimanche car nous avons un match important à Saint-Trond", a déclaré le milieu de terrain liégeois en conférence de presse.

Bastien, pour son deuxième match en six jours après deux mois sur la touche, a malgré tout estimé que le Standard avait bien réagi après l'ouverture du score écossaise sur pénalty. "On touche deux fois la transversale. La deuxième mi-temps est plus compliquée à jouer à cause de la météo. Mais ce n'est pas une excuse. Nous sommes prêts à gagner à l'extérieur, hausser notre niveau de jeu et jouer tous les matches à fond."

Arnaud Bodart avait la même analyse que son équipier. "On a eu des occasions en première mi-temps. Après, on a mal recommencé. Nous n'avons pas eu l'opportunité de revenir au score. Mais c'est un faux pas qui peut être positif pour la suite. Il faut relever la tête et montrer de quoi nous sommes capables. L'entraîneur était déçu et c'est normal. Nous n'avons pas été à la hauteur."

Les deux joueurs ont aussi évoqué le lob lointain et la célébration de Kemar Roofe, ancien joueur du Sporting d'Anderlecht. "Il met un goal magnifique mais sa réaction n'est pas nécessaire. C'est normal qu'il soit content mais il y a d'autres moyens que de courir devant les supporters. Cela ne sert à rien", a déclaré le portier liégeois.