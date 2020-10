Europa League - L'Antwerp gagne à Ludogorets, La Gantoise battue par le Slovan Liberec

(Belga) L'Antwerp s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Ludogorets, en Bulgarie, jeudi, dans son premier match du groupe J de l'Europa League. Menés au score après le but d'Hirginio Marin (46e), les Anversois ont renversé la situation grâce à Pieter Gerkens (63e) et Lior Refaelov (70e). La Gantoise s'est inclinée 1-0 chez les Tchèques du Slovan Liberec sur un but d'Abdulla Yusuf Helal (29e) dans le groupe L.

Privé de Dieumerci Mbokani pour affronter Ludogorets, l'Antwerp se créait plusieurs occasions en première période, mais sans parvenir à concrétiser. Refaelov (19e) puis par deux fois Gerkens (23e) se montraient notamment menaçants. Ludogorets prenait l'avantage en début de seconde période, grâce à un tir de l'extérieur du rectangle d'Hirginio Marin (46e). Butez devait intervenir devant Cauly pour maintenir les Anversois dans le match (57e). L'Antwerp égalisait peu après l'heure de jeu lorsque Pieter Gerkens lobait le gardien après avoir dévié le ballon de l'épaule sur un corner de la gauche (63e). L'Antwerp renversait la situation à 20 minutes du terme: Lior Refaelov s'emparait d'une passe de Santana vers son gardien pas assez appuyée et s'en allait donner l'avantage au 'Great Old'. L'Antwerp héritait de trois occasions en deux minutes: Iliev s'illustrait en repoussant les envois d'Ampomah (80e) et de Miyoshi (81e) avant d'être sauvé par sa transversale, sur une tête de Gerkens. Le score n'évoluait plus, l'Antwerp l'emportait et réalisait une excellente opération. Dans l'autre rencontre du groupe, Tottenham a dominé le LASK 3 buts à 0. Les 'Spurs' seront justement les prochains adversaires de l'Antwerp, le 29 octobre à Anvers. Contre le Slovan Liberec, La Gantoise a bien commencé, se créant des occasions en début de rencontre par Bukari (9e) et Yaremchuk (11e), qui ne concrétisaient pas en excellente position. A la 28e minute, La Gantoise passait tout près de l'ouverture du score, le poteau sauvant Koscelnik d'un but contre son camp. Passé cette frayeur, Koscelnik offrait à Abdulla Yusuf Helal le ballon de l'ouverture du score. Yusuf Helal reprenait victorieusement en un temps la passe de la droite de son équipier pour inscrire le seul but du match. En seconde période, Kleindienst (47e) et Nurio (59e) tentaient notamment leur chance. Les Gantois ne parvenaient pas à revenir au score. Dans ce groupe, Hoffenheim a battu 2-0 l'Etoile Rouge Belgrade. Jeudi prochain, les Buffalos recevront Hoffenheim. (Belga)