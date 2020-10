WTA Ostrava - Mertens, en quart de finale après avoir battu Muchova : "Une performance très solide"

(Belga) Elise Mertens (WTA 21) était fatiguée mais heureuse jeudi soir après une longue journée au tournoi WTA indoor d'Ostrava, doté de 528.500 dollars. La Limbourgeoise, 24 ans, s'est d'abord qualifiée pour les quarts de finale en simple, en battant la Tchèque Karolina Muchova (WTA 28) 7-5, 6-2, avant de poursuivre par une accession en demi-finale en double après une victoire à l'arraché avec Aryna Sabalenka.

"Cela n'a pas été un match facile contre Muchova", a-t-elle confié à Belga. "Dans le premier set, il n'y avait pas de différence entre nous. C'est une excellente joueuse, qui sait tout faire et aime venir au filet. C'était une bataille de services, mais j'essayais d'être relâchée et je suis très contente d'avoir pu concrétiser ma première balle de break à 5-4 pour empocher le premier set. Cela m'a mis en confiance. Par la suite, j'ai mieux retourné et j'ai profité d'une baisse de régime de sa part pour m'envoler. Dans l'ensemble, ce fut une performance très solide. J'ai joué long et maintenu la pression. Je suis très satisfaite et je me réjouis de continuer l'aventure." Elise Mertens s'est, en effet, montrée très efficace contre Karolina Muchova, saisissant 3 de ses 4 balles de break, contre 0 sur 5 pour son adversaire Tchèque. La N.1 belge devra d'ailleurs également être au top ce vendredi, si elle souhaite prendre sa revanche contre Viktoria Azarenka (WTA 14) 31 ans, qui l'a battue sèchement, 6-1, 6-0 en quart de finale de l'US Open, lors de leur unique précédente confrontation. "Je pense qu'elle a simplement tout fait à la perfection lors de ce match", a-t-elle poursuivi. "Elle a d'ailleurs atteint la finale à l'US Open. On ne peut donc pas dire qu'elle ait disputé un mauvais tournoi. Pour ma part, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai perdu un match sur un score si sec. C'est positif. Cela signifie que cela remonte à longtemps", sourit-elle. "Azarenka est aussi en forme. Elle a gagné beaucoup de matches. Elle est très stable dans ses frappes. Il est clair que je vais devoir bien servir, afin qu'elle ne puisse pas m'attaquer. Tout devra être tip top, car c'est une grande joueuse qui a énormément d'expérience. Mais je me sens bien ici à Ostrava et je vais faire le maximum." (Belga)