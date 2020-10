Matches sans public, les clubs de l'Euromillions Basket League auront le choix de les jouer ou non

(Belga) Suite à la décision du gouvernement de laisser le sport professionnel continuer mais sans public jusqu'au 19 novembre, la Pro Basketball League a décidé de laisser le choix aux clubs de l'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, de jouer leurs deux premiers matchs à domicile sans spectateur ou de les reporter à une date ultérieure.

Face à cette décision, et en concertation avec ses clubs, les responsables de la Pro Basketball League ont décidé de laisser le choix aux clubs visités de jouer ou de reporter à une date ultérieure leurs deux premières rencontres de la saison. "C'est une option à laquelle nous avions pensé quand on a appris la fermeture de l'Horeca la semaine dernière", a confirmé à l'Agence BELGA, Wim Van de Keere, le manager général de la Ligue qui ne se dit pas inquiet au niveau de l'organisation de la suite du championnat si toutes les équipes prenaient la décision de reporter leurs deux premières rencontres. "Les clubs peuvent donc décider en fonction de leur propre réalité et de notre côté, nous leur donnons plus de flexibilité." La saison 2020-2021 reprendra ses droits lors du week-end du 6-7-8 novembre prochain. La saison dernière, c'est Filou Ostende qui a été sacré champion de Belgique pour la neuvième fois consécutive au terme d'une saison écourtée à cause de la crise sanitaire. (Belga)