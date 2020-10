MotoGP de Teruel: Nakagami le plus rapide en essais, Quartararo 4e devant Mir

Takaaki Nakagami a été le plus rapide, devant les favoris Fabio Quartararo et Joan Mir 4e et 5e, lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Teruel catégorie MotoGP vendredi sur le circuit MotorLand Aragon à Alcaniz (Espagne).

Le Japonais, prolongé jeudi chez Honda-LCR pour "2021 et au-delà", a signé un chrono de 1 min 47 sec 782/1000, ce qui le place 175/1000 devant l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), 2e, et 329/1000 devant le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR), 3e.

Auteur du 17e temps seulement en essais libres 1, le Français Fabio Quartararo (Yahama-SRT), 2e du championnat du monde, est remonté en 4e position à 382/1000 en essais libres 2, juste devant le leader du classement des pilotes, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), pointé à 400/1000 de Nakagami.

En pole position sur le même circuit dimanche dernier, le tricolore n'a terminé que 18e, la faute à un problème de pression de son pneu auquel lui et son équipe espèrent avoir trouvé une solution.

En l'absence de l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui soigne une fracture subie à un bras lors de la première épreuve de la saison, le championnat est très disputé avec huit vainqueurs différents en dix courses (seul Quartararo a gagné plusieurs fois).

Mir, qui court après une première victoire parmi l'élite, ne compte que six points d'avance sur son rival français avec quatre manches encore à disputer, celle-ci incluse. Vinales est 3e à 12 unités et l'Italien Andrea Dovisiozo (Ducati), peu en vue à la 18e place de ces essais, 4e à 15 longueurs.

Le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha) ne participe pas à cette épreuve, comme à la précédente la semaine passée, après avoir été testé positif au nouveau coronavirus.

La troisième séance d'essais libres débutera à 10h55 samedi et les qualifications suivront à 14h50.

. Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP sur le circuit MotorLand Aragon (5,077 km) vendredi:

1. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 1:47.782

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.175

3. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 0.329

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) 0.382

5. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.400

6. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.408

7. Iker Lecuona (ESP/KTM-Tech3) 0.578

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.644

9. Pol Espargaro (ESP/KTM) 0.657

10. Alex Marquez (ESP/Honda) 0.661

...

13. Johann Zarco (FRA/Ducati-Avintia) 0.750

18. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 1.458

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les 12 premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.