Basket: un groupe de 13 avec Albicy pour les deux rencontres de qualifications à l'Euro-2022

Le meneur de Gran Canaria Andrew Albicy a été retenu vendredi par le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet, au sein d'un groupe de 13 joueurs, pour disputer fin novembre les deux rencontres de qualifications à l'Euro-2022 de basket.

Les Bleus, médaillés de bronze au Mondial-2019 en Chine, affronteront à Pau la Grande-Bretagne le vendredi 27 novembre, puis l'Allemagne le dimanche 29 novembre, dans le cadre des qualifications pour l'Euro-2022 de basket.

La Fédération internationale (Fiba) a décidé de regrouper les matches de qualification sur un même site pour les fenêtres internationales de novembre et de février. Pau accueillera les matches du groupe G dans lequel figure la France, avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Monténégro.

La ville hôte de la dernière fenêtre de qualification à la mi-février n'a pas encore été annoncée.

Parmi les joueurs retenus par Vincent Collet, qui doit une nouvelle fois se passer des joueurs NBA et Euroligue, figurent Albicy, joueur le plus capé du groupe avec 62 matches sous le maillot bleu, ainsi que Axel Julien (JDA Dijon, 13 sélections) et David Michineau (Boulogne-Levallois, 2 sélections), sur le poste de meneur.

Jerry Boutsiele et Nicolas Lang (meilleur marqueur français du début de saison en Elite avec 20,2 points de moyenne), tous deux joueurs du CSP Limoges, pourraient réaliser leurs débuts avec l'équipe de France.

L'Allemagne, qualifié d'office comme pays hôte, et les deux meilleurs équipes classées de ce groupe G, disputeront l'Euro-2022 (du 1er au 18 septembre en Géorgie, Italie, République tchèque et Allemagne). Les Français comptent pour l'instant une victoire (contre le Monténégro 85-66) et une défaite (contre l'Allemagne 83-69).

Le groupe de 13:

Andrew Albicy (Gran Canaria/ESP), Axel Julien (Dijon), David Michineau (Boulogne-Levallois), Isaïa Cordinier (Nanterre), Axel Bouteille (Malaga/ESP), Lahaou Konaté (Boulogne-Levallois), Nicolas Lang (Limoges), Axel Toupane (Strasbourg), Amath M'Baye (Pinar Karsiyaka/TUR), Alexandre Chassang (Dijon), Mathias Lessort (Monaco), Jerry Boutsiele (Limoges), Mouhammadou Jaiteh (Gaziantep/TUR)