GP de F1 du Portugal: Bottas domine les premiers essais

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a dominé la première journée des essais du Grand Prix du Portugal de F1 en réalisant le meilleur temps de chacune des deux séances, vendredi sur le circuit de l'Algarve.

Son coéquipier Lewis Hamilton, qui deviendra en cas de victoire dimanche le recordman absolu du nombre de victoires en Grand Prix avec 92 succès (contre 91 pour Michael Schumacher), n'a pu faire mieux que le 8e temps dans l'après-midi après avoir obtenu le 2e dans la matinée.

La séance de l'après-midi a été marquée par deux interruptions: la première pour évacuer de la piste l'Alpha Tauri du Français Pierre Gasly qui avait pris feu et la deuxième à la suite d'un accrochage entre Max Verstappen (Red Bull) et Lance Stroll (Racing Point).

Les deux pilotes se sont heurtés alors que le Néerlandais tentait de dépasser le Canadien au bout de la ligne droite du circuit longue de quelque 1,4 kilomètre.

Si Verstappen a immédiatement lâché une bordée d'injures à l'encontre de son rival par le biais de sa radio de bord, les deux ont été convoqués par les commissaires à l'issue de la séance pour s'expliquer et recevoir une éventuelle sanction.

Tous les pilotes et écuries découvraient le circuit portugais inscrit pour la première fois au calendrier du championnat du monde de F1 cette année pour suppléer à d'autres courses annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le tracé tout en dénivellations a reçu les éloges des pilotes même si certains ont noté le nombre de virages sans visibilité.

- Nouveaux pneus -

Les deux séances de vendredi se sont déroulées par un temps beau et sec qui devrait se maintenir pour les qualifications de samedi. La course de dimanche pourrait toutefois voir l'apparition du vent et d'averses.

la 2e séance a servi pour partie de banc d'essai pour les pneus que le manufacturier italien Pirelli, qui équipe l'ensemble du plateau, voudrait utiliser l'an prochain. Le but est de réduire l'usure des gommes qui s'est révélée un élément décisif lors de plusieurs courses cette saison.

S'il remportait la course dimanche, Hamilton, en plus du record absolu de victoires en F1, se rapprocherait aussi d'un 7e titre mondial, soit autant que la légende allemande.

Le Britannique compte actuellement 69 points d'avance sur Bottas alors qu'il reste six manches à disputer d'ici la fin de la saison.

Mercedes, qui écrase le championnat du monde depuis l'apparition des moteurs hybrides en 2014, peut également obtenir un 7e titre constructeurs consécutif à Portimao en cas de contre-performance de sa plus proche rivale, Red Bull.

Comme de coutume en fin de saison, les rumeurs sur les transferts de pilotes ont alimenté les conversations dans le paddock.

Après l'annonce jeudi que l'écurie américaine Haas ne reconduirait pas ses deux pilotes, le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen, le cas de George Russell (Williams) a servi de fil rouge pour ce vendredi.

L'écurie britannique a été récemment rachetée par un fonds d'investissement. Le jeune Britannique et le Canadien Nicholas Latifi ont en principe un contrat chacun pour 2021, mais le nouveau patron de l'écurie, Simon Roberts, a refusé vendredi de confirmer que ces contrats seraient honorés.