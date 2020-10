XV de France: les Bleus ne repartent pas de zéro, assure Ollivon

"On a repris les automatismes, les repères..." Sept mois après son dernier match, le XV de France "ne repart pas de zéro", a expliqué le capitaine Charles Ollivon, vendredi, à la veille d'affronter le pays de Galles.

Q: Est-ce que le huis clos change quelque chose?

R: "Ca ne change absolument rien sur toute la préparation de la semaine. L'approche n'est pas du tout différente: on a analysé les mêmes choses que d'habitude. Après, c'est vrai qu'on a envie de remercier nos supporters parce qu'on sait qu'ils seront derrière nous mais on n'aura pas de contact... Ca va un petit peu nous changer mais ça ne change pas fondamentalement notre approche de la préparation du match."

Q: Vous n'avez qu'une semaine de préparation. Comment l'appréhendez-vous?

R: "Sincèrement, on ne commence pas à zéro. C'est la continuité. On est dans notre huitième semaine d'entraînement, en fait. On a vraiment eu l'impression de s'être quittés hier. On a repris les automatismes, les repères... Tout est revenu de manière assez fluide. On a repris notre marche en avant. On a aussi des acquis du Tournoi donc ça nous a permis de nous retrouver assez facilement, de retrouver les automatismes mais aussi l'état d'esprit, notre équipe et ce qui fait notre force."

Q: C'est un match "amical" ou un match pour préparer l'Irlande la semaine prochaine?

R: "C'est un match face au pays de Galles. C'est un match international, un test match. Vous l'appelez comme vous voulez. On connaît l'adversaire, on sait l'intensité qu'ils vont nous proposer demain sur le terrain. Ca va être très sérieux et on s'attend à beaucoup d'engagement."

Propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY