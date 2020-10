L1: le PSG et l'OM veulent se remplumer, le leader Lille à Nice

Défaits en Ligue des champions, le Paris SG et Marseille visent samedi le rebond en Ligue 1, respectivement contre Dijon (21h00) et à Lorient (17h00), lors d'une 8e journée qui mène dimanche le leader Lille, probant en Ligue Europa, à Nice, moins en verve (17h00).

- Le choc: Lyon-Monaco -

Lyon reçoit Monaco dimanche (21h00) dans un duel qui mélange frustrations et ambitions: privés d'Europe cette saison, les deux clubs veulent retrouver au plus vite un niveau plus en phase avec leurs moyens.

Or, ni l'OL (9e, 10 pts) ni l'ASM (8e, 11 pts) n'ont pris le wagon de tête, plombés par leurs performances irrégulières.

Les Lyonnais, qui ont enfin gagné à Strasbourg (3-2) dimanche dernier après cinq matches sans victoire, abordent une séquence chargée, avec en perspective un déplacement à Lille puis le derby contre Saint-Etienne.

"On a pris du retard mais il faut aussi rattraper la mauvaise saison de l'an dernier. On est motivé, on est conscient de tous les efforts à faire et on va tout faire pour", a assuré jeudi le milieu Houssem Aouar sur la chaîne du club.

- Le chiffre: 5 -

Avec cinq succès consécutifs, le Paris SG (2e, 15 pts) entretient la meilleure série du Championnat dans le domaine, ce qui lui a permis d'entrevoir la place de leader après un départ raté.

Mais les espoirs nés de cette dynamique ont été évaporés par l'inquiétant revers subi à domicile contre Manchester United (2-1) mardi en Ligue des champions, qui a replongé le PSG dans le doute.

De l'entraîneur critiqué Thomas Tuchel, aux cadres Neymar et Kylian Mbappé, défaillants face aux Anglais, le champion en titre se doit une revanche samedi (21h00).

La lanterne rouge Dijon, habituée aux corrections au Parc des princes, semble l'adversaire idéal pour ce genre de mission: d'ailleurs, ce sont les Bourguignons que les Parisiens avaient battus en mars 2019 (4-0) après leur élimination européenne contre... Manchester United.

- Le chiffre (bis): 13 -

Avec 13 buts marqués dans leurs rencontres de Ligue Europa jeudi, Nice et Lille ont offert du spectacle... mais tous n'ont pas le sourire: alors que les Nordistes ont déroulé face au Sparta Prague (4-1), les Sudistes ont sombré sur la pelouse du Bayer Leverkusen (6-2).

Dimanche, les Aiglons (4e, 13 pts) reçoivent les Dogues, leaders invaincus (1er, 17 pts), pour un match qui en dira long sur l'orgueil du Gym et sa capacité à jouer face aux meilleurs.

"A nous d'en tirer les points négatifs et les points positifs, pour en profiter en Ligue 1", a dit le Niçois Pierre Lees-Melou après la correction reçue en Allemagne.

- Le joueur: Dario Benedetto -

Sa maladresse a incarné le retour raté en Ligue des champions de Marseille, battu par l'Olympiakos mercredi (1-0). Le buteur argentin Dario Benedetto connaît un début de saison difficile, lui qui n'a plus marqué depuis un triplé à Nîmes le 28 février dernier.

"S'il n'a pas le jeu autour de lui, comment va-t-il marquer des buts ? Ça, c'est la faute de l'entraîneur", l'a défendu André Villas-Boas, dans un entretien à l'AFP.

Comme son équipe, "Pipa" espère rebondir à Lorient dans un match crucial pour rester collé au podium. D'ailleurs, l'OM (6e, 12 pts) est invaincu à l'extérieur cette saison en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul).

Programme de la 8e journée de Ligue 1:

Vendredi

Rennes - Angers 1 - 2

Samedi

(17h00) Lorient - Marseille

(21h00) Paris SG - Dijon

Dimanche

(13h00) Lens - Nantes

(15h00) Bordeaux - Nîmes

Montpellier - Reims

Brest - Strasbourg

Metz - Saint-Etienne

(17h00) Nice - Lille

(21h00) Lyon - Monaco