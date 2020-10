John Peers et Michael Venus premiers finalistes en double de l'European Open

(Belga) John Peers et Michael Venus sont les premiers qualifiés pour la finale du double de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers. L'Australien et le Néo-Zélandais, têtes de série N.2, se sont imposés en deux sets 6-3, 6-4 face à Pablo Andujar et Sander Arends samedi à la Lotto Arena.

Peers et Venus n'ont eu besoin que d'1h04 de jeu pour venir à bout de la paire hispano-néerlandaise et atteindre la finale. Une finale où ils pourraient affronter Sander Gille et Joran Vliegen. La paire belge montera sur le court central samedi soir pour disputer sa demi-finale face à l'Indien Rohan Bopanna et le Néerlandais Matwe Mideelkoop. (Belga)