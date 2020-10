Tim Wellens s'adjuge la cinquième étape du Tour d'Espagne

Tim Wellens (Lotto Soudal) s'est adjugé la 5e étape du Tour d'Espagne cycliste (WorldTour) disputée samedi sur 184,4 kilomètres entre Huesca et Sabiñánigo avec trois difficultés au programme, deux Alto de 2e catégorie et un de 3e catégorie.

Tim Wellens a devancé au sprint le Français Guillaume Martin (Cofidis), 2e, et le troisième compagnon d'échappée, le Néerlandais Thymen Arensman (Sunweb). Le sprint du peloton a été remporté par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 4e à 2:13. Roglic conserve son maillot rouge de leader devant Dan Martin, 2e au général. L'Irlandais (Israël Start Up Nation) est par ailleurs l'un des coureurs pris dans une chute collective à 500 mètres de l'arrivée, mais sans gravité. Onze coureurs ont fini par se détacher à 80 kilomètres de l'arrivée, dont Tim Wellens déjà accompagné de l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma), l'Italien Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), l'Espagnol Nelson Oliveira (Movistar), le Suisse Matteo Badilatti (Israel Start Up Nation) l'Australien Robert Power, Thymen Arensman, le Britannique Mark Donovan (Sunweb), l'Australien Callum Scotson (Mitchelton-Scott), le Britannique Alfred Wright (Bahrain-McLaren) et le Colombien Alveiro Cepeda (Caja Rural).

Le peloton avait donné le billet de sortie et se trouvait à 1:30 après 100 km. Avec 75 kilomètres encore à parcourir, Tim Wellens et Thymen Arensman ont pris les devants, prenant 25 secondes de bon, rejoints quelques kilomètres plus loin par Guillaume Martin. Le trio creusait l'écart jusqu'à 4 minutes 30 au pied de la dernière difficulté de la journée, à 26 km du but, l'Alto de Petralba (8,7km à 5,2%). L'écart repassait sous les 3 minutes au sommet situé à 18 km de l'arrivée. Le trio se disputant la victoire au sprint. Arensman avait tenté d'attaquer avant le dernier kilomètre, mais en vain.

Tim Wellens, 29 ans, décroche ainsi la 29e victoire de sa carrière, mais la première cette année. Dimanche, une difficile 6e étape conduira les coureurs de Biescas à Aramón Formigal avec une arrivée au sommet (1re catégorie à 1.790m d'altitude) après 146,4km de course dans les Pyrénées aragonaises. La Vuelta se terminera le 8 novembre à Madrid.