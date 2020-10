Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois, remporte le Clasico et enfonce Barcelone

(Belga) Le Real Madrid a remporté le Clasico (1-3) sur la pelouse du FC Barcelone samedi lors de la 7e journée de Liga. Thibaut Courtois a joué l'intégralité de la rencontre dans les buts du Real. Toujours blessé, Eden Hazard ne figurait pas sur la feuille de match.

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues et le Real ouvrait le score après 5 minutes de jeu via Valverde. Dans la foulée, le Barça réagissait et égalisait grâce à Ansu Fati (8e). La première période était très disputée et Thibaut Courtois devait sortir le grand jeu pour empêcher Messi de mettre les Catalans aux commandes (24e). Sur le contre, c'est Neto qui repoussait une tentative de Benzema. Après la pause, Barcelone prenait le jeu à son compte et Coutinho passait à deux doigts de donner l'avance au 'Barça' mais sa tête terminait dans le petit filet des cages de Courtois (54e). Les Madrilènes laissaient passer l'orage et reprenaient l'avance sur un penalty transformé par Ramos après l'intervention du VAR (63e). Les troupes de Ronald Koeman poussaient pour revenir mais sans parvenir à inquiéter Thibaut Courtois. Dans les dernières minutes, Modric concluait un contre rondement mené par le Real Madrid pour fixer le score final à 1-3 (90). Au classement, les Madrilènes, qui comptent un match de retard, s'emparent provisoirement de la première place avec 13 points. Barcelone, qui compte deux matches de retard, pointe à la dixième place avec 7 points. (Belga)