WTA Ostrava - Sabalenka opposée à Azarenka dans une finale 100% biélorusse

Aryna Sabalenka (WTA 12) affrontera Viktoria Azarenka (WTA 14) en finale du tournoi WTA d'Ostrava en République tchèque (dur/528.500 dollars).

Sabalenka a battu l'Américaine Jennifer Brady (WTA 26) en deux sets 6-4, 6-4 en 1h17 de jeu. Plus tôt dans la journée, Azarenka avait battu la Grècque Maria Sakkari (WTA 23) en deux sets 6-1, 6-3. Sabalenka, 22 ans, tentera de remporter le septième titre de sa carrière, le deuxième cette année après le tournoi de Doha. Azarenka, de son côté, visera un 22e titre WTA. Cette saison, elle a remporté le tournoi de Cincinnati et s'est inclinée en finale de l'US Open. Plus tard dans la journée, Elise Mertens et Aryna Sabalenka disputeront la demi-finale du double face à Kirsten Flipkens et la Néerlandaise Demi Schuurs.