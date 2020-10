Tour d'Espagne - Tim Wellens prolonge pour une saison chez Lotto Soudal, jusqu'en 2022

(Belga) Tim Wellens, 29 ans, a prolongé pour une saison son contrat chez Lotto Soudal, a annoncé la formation belge du WorldTour samedi. Le Limbourgeois, lié encore pour la saison prochaine, restera donc jusqu'en 2022 au sein d'une équipe où il a débuté.

Tim Wellens en est, cette année, à sa 9e saison chez Lotto Soudal, lui qui a salué samedi sa première victoire de la saison, la 29e de sa carrière et la première aussi sur la Vuelta. "Lotto Soudal, c'est comme ma famille maintenant. J'ai gagné six courses par étapes et quelques belles courses d'un jour. Pourquoi je changerais? Je me sens bien ici. L'équipe a confiance en moi et j'ai confiance en elle, pour l'avenir aussi. Et tout se passe très bien", a commenté Tim Wellens cité dans le communiqué de son équipe. (Belga)