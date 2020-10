Covid-19: le rebond du virus gagne le foot français, avec le report de Lens-Nantes

L'inquiétant rebond de la pandémie de Covid-19 en France gagne le football professionnel: après un match de Ligue 2 vendredi, l'affiche de Ligue 1 Lens-Nantes a été reportée samedi après la découverte de 11 cas positifs dans l'effectif lensois à la veille de la rencontre.

Si le football professionnel est relativement épargné par les mesures de couvre-feu entrées en vigueur ce samedi dans 54 départements qui n'empêchent pas les matches de se tenir en soirée à huis clos, le ballon rond ne peut rien faire face à l'avalanche de contaminations, qui viennent de dépasser le cap symbolique du million en France.

Samedi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) a dû se rendre à l'évidence face à la situation alarmante qui touchait le club de Lens. Onze joueurs ont en effet été testés positifs au Covid-19 avant de recevoir Nantes dimanche en début d'après-midi: c'est un de trop pour maintenir la rencontre, selon le protocole en vigueur depuis début septembre.

Acté par la Ligue en relation avec les pouvoirs publics, celui-ci ouvre en effet la voie à un report lorsque moins de 20 joueurs sur une liste de 30 par équipe sont testés négatifs... ce qui était le cas pour l'équipe Sang et Or avec 11 cas positifs.

- Cluster à Grenoble -

La décision a été actée "après avis de la commission nationale Covid" de la Fédération française de football (FFF), a précisé la Ligue dans un communiqué très similaire à celui publié la veille pour le match de Ligue 2 (2e division) Grenoble-Nancy.

En effet, l'effectif grenoblois comptait lui 13 cas positifs au Covid-19 (ainsi que 5 membres de l'encadrement également contaminés), ce qui avait déjà contraint les instances du foot français à prononcer un report sine die de cette rencontre initialement prévue ce samedi à 19h00.

Ces deux matches, qui seront reprogrammés ultérieurement, sont les premières rencontres des championnats professionnels de football à connaître pareil sort depuis l'entrée en vigueur de ce protocole.

L'ancien document, qui faisait foi jusqu'au 4 septembre, était beaucoup plus strict car il impliquait un report de match à partir de quatre cas sur huit jours glissants dans le groupe professionnel d'une équipe. Ce qui avait condamné le match d'ouverture de la saison de Championnat, Marseille - Saint-Étienne, initialement programmé le 21 août et reporté.

Lens comme Grenoble sont situés dans des départements (le Pas-de-Calais et l'Isère) concernés par les mesures de couvre-feu mises en place par le gouvernement et qui obligent depuis ce samedi quelque 43 millions de Français à rester chez eux entre 21h00 et 6h00 du matin pour six semaines.

- Le foot retient son souffle -

Les deux clubs ont pris acte de la décision, Nantes annonçant par ailleurs le test positif de l'un de ses joueurs, Andrei Girotto. "On subit les choses. C'est dommageable parce qu'on était sur place à Lens et on a connu la décision finale que ce (samedi) soir", a réagi l'entraîneur nantais Christian Gourcuff sur le site du club.

Quant au club lensois, il s'est refusé à donner l'identité des joueurs concernés par les tests positifs. Selon le quotidien La Voix du Nord, deux membres du staff (dont l'entraîneur Franck Haise) sont aussi concernés.

Le RC Lens avait été plutôt épargné par le Covid-19 jusque là, quand d'autres formations, comme le Paris SG ou Strasbourg, ont subi la pandémie beaucoup plus brutalement. Ainsi, les superstars Neymar et Kylian Mbappé ont été touchées entre fin août et fin septembre.

Si les joueurs ont relativement été épargnés par les cas graves, hormis l'hospitalisation du Montpelliérain Junior Sambia au printemps notamment, la situation a de quoi inquiéter le football français.

Déjà englué dans un bras de fer avec son diffuseur majeur Mediapro, qui souhaite revoir les modalités de son contrat de droits TV, déjà privé de recettes de billetterie en raison des jauges limites de spectateurs mises en place, il risque désormais de devoir gérer plusieurs reports si la situation s'envenime, au milieu d'un calendrier déjà surchargé en raison d'un démarrage retardé de la saison 2020-21.

"Il y a un état sanitaire qui est prioritaire mais pour la compétition, ça change beaucoup de choses", a déjà pointé Gourcuff. "Je pense que ce qu'on a vécu là, ça va se reproduire".