Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, vainqueur de Dijon en Ligue 1, admet qu'il n'est pas toujours facile de motiver ses joueurs

Quatre jours après une défaite contre Manchester United en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est ressaisi en battant Dijon (4-0) samedi au Parc des Princes.

Une victoire qui rassure tout le monde dont Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du club parisien qui évoque le contexte particulier dans lequel évolue son équipe. "Honnêtement, ce n'est jamais facile", a-t-il notamment déclaré en conférence de presse. "On joue toujours à huis clos à la maison, les joueurs doivent toujours chercher l'état d'esprit et le momentum pendant les matchs. Les spectateurs nous manquent, c'est complètement autre chose avec 5.000 personnes ou avec tout le monde. Là, c'est plus difficile pour nous de toujours retrouver cette envie de retourner en attaque, de faire un contre-pressing... L'effort est plus grand pour tous les joueurs".

Ce succès face à la lanterne rouge de Ligue 1 est bon augure pour le prochain match en C1 contre Basaksehir mercredi: "On peut beaucoup attendre des défaites, et à certains moments c'est peut-être nécessaire pour tout le monde de se sentir mal pendant quelques heures, pendant un ou deux jours, mais après, c'est nécessaire de surmonter, de regarder en avant et aussi d'être actif. Et pour ça, on a retrouvé un 'spirit' sur le terrain, on a retrouvé une qualité sur le terrain hier, et c'était le moment de laisser (la défaite contre Manchester United) derrière nous et de repartir de l'avant. Un résultat comme ça aide beaucoup, maintenant, on ne peut pas oublier (la défaite) mais on ne peut pas toujours penser à ce match-là".