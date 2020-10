F1: Lewis Hamilton remporte le GP du Portugal et efface Michael Schumacher des tablettes

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche la 92e victoire de sa carrière en Formule 1 lors du Grand Prix du Portugal, battant ainsi le record de succès de Michael Schumacher. Le Britannique conforte également son avance au championnat du monde où il vise un 7e titre qui lui permettrait d'égaler le record aussi établi par le légendaire pilote allemand.

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Portugal, 12e manche (sur 17) du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit de Portimao (4,653 km). Le Britannique de Mercedes, confortable leader du championnat, devient ainsi avec 92 succès le seul détenteur du record de victoires en F1, laissant derrière lui Michael Schumacher et ses 91 succès. Hamilton a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen.

Hamilton s'élançait de la pole. C'est pourtant son équipier Bottas qui prenait le meilleur départ, devant Carlos Sainz. Hamilton reculait en troisième position. Parti de la septième position, Sainz dépassait Bottas dans le deuxième tour. Mais l'Espagnol de McLaren ne restait pas longtemps en tête, se faisant dépasser tour après tour par Bottas, Hamilton et Verstappen. Le Néerlandais avait connu une frayeur au départ, en touchant la Racing Point de Sergio Perez.

Hamilton s'emparait de la première place au 20e tour. Le Britannique ne lâchait plus cette position et s'envolait vers un huitième succès cette saison. Hamilton écrit ainsi l'histoire de la discipline avec un 92e succès, un de plus que Michael Schumacher, qu'il avait égalé au Nürburgring il y a deux semaines. Hamilton avait signé sa première victoire en 2007 au Canada, lors de son sixième Grand Prix. Le pilote Mercedes, sextuple champion du monde, se rapproche un peu plus d'un autre record de Schumacher, celui des sept titres mondiaux. Avec 256 points, il en compte 77 d'avance sur Bottas, deuxième dimanche, alors qu'il reste cinq manches à disputer.

Verstappen complétait le podium derrière les deux Mercedes. Le Monégasque Charlers Leclerc (Ferrari) prenait la quatrième place, devant le Français Pierre Gasly (AlphaTauri). L'Espagnol Carlos Sainz (McLaren), le Mexicain Sergio Perez (Racing Point), le Français Esteban Ocon (Renault), l'Australien Daniel Ricciardo et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) terminaient, dans cet ordre, dans les points.

La Formule 1 était de retour au Portugal pour la première fois depuis 1996 et une victoire de Jacques Villeneuve. Le Grand Prix s'était alors disputé à Estoril.

Le prochain Grand Prix sera celui de l'Emilie-Romagne, sur le circuit d'Imola. Là aussi, il s'agira d'un retour. L'Autodromo Enzo et Dino Ferrari accueillera une manche du championnat de F1 pour la première fois depuis 1996 et une victoire de Michael Schumacher.