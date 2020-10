Aryna Sabalenka remporte une finale 100% biélorusse du tournoi WTA d'Ostrava

(Belga) Aryna Sabalenka (WTA 12) a ajouté son nom au palmarès du tournoi WTA d'Ostrava (dur/528.500 dollars). Elle s'est imposée en finale en deux sets 6-2, 6-2 en 1h08 face à sa compatriote Viktoria Azarenka (WTA 14).

Sabalenka, 22 ans, a remporté le septième titre WTA de sa carrière, le deuxième cette saison après le tournoi de Doha. Azarenka, qui avait éliminé Elise Mertens (WTA 21) en quarts de finale, visait un 22e titre WTA. Cette année, elle avait remporté le tournoi de Cincinnati et atteint la finale de l'US Open. Plus tard dans la journée, Sabalenka disputera également la finale du double avec Elise Mertens. Elles seront opposées à la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani. (Belga)