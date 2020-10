Ugo Humbert bat Alex de Minaur en finale du tournoi d'Anvers

(Belga) Le Français Ugo Humbert, 38e joueur mondial, a remporté l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, en battant l'Australien Alex de Minaur (ATP 29) 6-1, 7-6 (7/4) en finale de ce tournoi sur surface dure doté de 394.800 euros dimanche à huis clos à la Lotto Arena. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Humbert, 22 ans, a enlevé son deuxième titre ATP, après celui conquis à Auckland en début d'année. Il succède au palmarès de l'European Open au Britannique Andy Murray. Alex de Minaur, 21 ans, compte trois titres ATP à son palmarès, lui qui s'était imposé l'an passé à Sydney, Atlanta et Zhuhai. Plus tôt dans la journée, l'Australien John Peers et le Néo-Zélandais Michael Venus se sont adjugé le titre en double. Le duo, deuxième tête de série, s'est imposé en finale en deux sets 6-4, 6-4 face à l'Indien Rohan Bopanna et le Néerlandais Matwe Middelkoop, tombeurs de Sander Gillé et Joran Vliegen samedi en demi-finale. (Belga)