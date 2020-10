International Swimming League - Valentine Dumont améliore déjà son record de Belgique du 200m libre

(Belga) Valentine Dumont a une nouvelle fois battu le record de Belgique du 200 mètres nage libre en petit bassin, dimanche, lors de l'International Swimming League à Budapest, en Hongrie. La pensionnaire du Namur Olympic Club, 20 ans, a nagé en 1:54.97, effaçant déjà des tablettes son chrono de 1:55.16 réalisé toujours à Budapest lundi.

Dumont, qui nage pour l'équipe des Aqua Centurions lors de cette compétition par équipes, a terminé deuxième de l'épreuve en 1:54.97, seulement devancée par la Canadienne Rebecca Smith (1:53.59). Lundi, Dumont avait nagé en 1:55.16, améliorant de plus d'une demi-seconde le temps réalisé le 16 décembre 2017 à Copenhague (1:55.67). La veille, elle avait aussi battu son record de Belgique du 400 mètres nage libre grâce à un temps de 4:00.37, une amélioration de plus de 4 secondes par rapport à son précédent record (4:04.55) établi le 10 novembre 2019 à Gand. En petit bassin, Dumont détient aussi le record du 100m libre (53.36). En gros bassin, elle possède aussi les records du 100m (54.90), du 200m (1:58.29) et du 400m libre (4:09.41), auxquels elle ajoute celui du 200m papillon (2:10.78). (Belga)