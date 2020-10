Ligue des Champions - Eden Hazard dans la sélection du Real Madrid pour Mönchengladbach

(Belga) Eden Hazard fait partie de la sélection du Real Madrid pour le déplacement à Mönchengladbach mardi prochain, lors de la deuxième journée du groupe B de la Ligue des Champions.

Mardi dernier, Zinédine Zidane a déclaré que Hazard avait repris l'entraînement et qu'il espérait le voir à l'œuvre "très bientôt". "Sa blessure était un peu plus grave que prévu", a reconnu le Français. Après une saison 2019-2020 marquée par des blessures à la cheville droite, le capitaine des Diables Rouges s'est occasionné une blessure musculaire à la jambe droite fin septembre. Hazard, qui n'a pas joué une minute cette saison, a également manqué les trois derniers matches avec la Belgique, l'amical contre la Côte d'Ivoire et les duels de la Ligue des Nations contre l'Angleterre et l'Islande. Samedi, le Real Madrid a surmonté une semaine difficile en s'imposant 1-3 à Barcelone. Avant cela, les Merengues s'étaient inclinés deux fois à domicile: 0-1 contre Cadix en Liga et 2-3 mercredi contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. (Belga)