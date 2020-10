Tour d'Italie - Filippo Ganna, vainqueur de quatre étapes: "Je suis quand même un peu fatigué"

(Belga) Filippo Ganna a décroché dimanche sa quatrième victoire d'étape sur le Giro 2020. Son équipe, Ineos Grenadiers, s'est offert trois autres succès d'étapes et la victoire finale avec Tao Geoghegan Hart. "C'est incroyable", a déclaré le champion du monde du chrono après sa victoire dimanche à Milan.

Ganna a remporté sept courses depuis la reprise de la saison après l'arrêt provoqué par le coronavirus, dont le titre mondial du chrono et donc quatre étapes du Giro, les trois contre-la-montre et une étape de montagne. "Je suis quand même un peu fatigué dans l'ensemble", a souri l'Italien après la course. "Les jambes sont un peu plus lourdes qu'au début du Giro. Je n'ai pas pris tellement de risques dans le chrono. J'ai certes été 'full gas', mais de manière calculée pour ce dernier rendez-vous du Giro." Ganna avait reconnu le parcours avec son équipier Tao Geoghegan Hart et l'a conseillé. "Mais j'ai vu dès le petit-déjeuner que tout allait bien se passer", a raconté l'Italien. "Chaque étape est différente, mais ce matin, j'ai vu que Tao avait la bonne concentration. C'est si spécial. J'ai gagné ici et Tao a pris le rose. Je suis heureux pour lui. Nous avons lutté pendant ensemble pendant 21 jours, nous avons connu de la malchance (l'abandon du leader désigné Geraint Thomas, ndlr) et nous avons quand même gagné sept fois et ramené le rose. Ce résultat est fantastique, un travail d'équipe. Nous ramenons le rose à la maison et allons fêter cela ce soir." (Belga)