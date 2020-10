Jupiler Pro League - Le Standard est toujours maudit à Saint-Trond: défaite 2-0

(Belga) Le Standard devra encore patienter pour enregistrer une victoire à Saint-Trond, attendue depuis 2007. Les Rouches se sont inclinés 2-0 dimanche au Stayen dans le cadre de la 10e journée du championnat de Belgique. Duckens Nazon (37e) et Steve De Ridder (73e) ont signé un succès que les Canaris attendaient depuis le 9 août. Au classement, Saint-Trond se donne un peu d'air (14e, 9 points). Le Standard se retrouve 5e avec 18 points tout comme le Beerschot (4e), battu 3-2 dans le derby par l'Antwerp, qui est en tête (20 points).

Vu les nombreux forfaits, Philippe Montanier a titularisé pour la première fois Laurent Jans et Eddy Sylvestre et a préféré Duje Cop à Mehdi Carcela. Le premier coup de coin de la rencontre a été pour les Canaris mais Yuma Suzuki a mal contrôlé le ballon balancé devant le but par Olexander Filippov (8e). Le Standard a répliqué par une reprise trop enlevée de Nicolas Gavory sur coup franc (12e). Dans un Stayen sans vie, on a surtout remarqué beaucoup de mauvaises passes et de contrôles manqués des deux côtés Toutefois, Selim Amallah n'a pas profité d'une grossière perte de balle du capitaine trudonnaire De Ridder (28e). Si Jackson Muleka n'a pas été en mesure de prolonger une passe de Cop (34e), Nazon a fusillé Arnaud Bodart (37e, 1-0). Avec cinq tirs non cadrés et pas une véritable occasion en première mi-temps, le Standard n'a pas joué comme une équipe susceptible de prendre la tête du classement. La montée au jeu d'Aleksandar Boljevic à la place de Sylvestre (53e) n'a pas apporté l'amélioration technique escomptée. Toutefois, Yakubi Schmidt a dû expédier en corner une tentative d'Amallah (63e) avant d'intervenir à nouveau devant l'international marocain lancé en profondeur par Gojko Cimirot (68e). Le Standard n'était pas vraiment lancé et Carcela, qui a remplacé Muleka (71e), n'a pas eu le temps de prendre ses marques que De Ridder a doublé l'avance pour Saint-Trond d'un tir d'en dehors des 16 mètres (73e, 2-0). (Belga)