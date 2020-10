Top 14: la vista de Couilloud et Lopez, un trio en tête

Baptiste Couilloud et Camille Lopez qui permettent à Lyon et Clermont d'engranger de probants succès, l'ASM et La Rochelle qui recollent à Toulouse en tête et Agen au fond du trou: voici les principaux enseignements de la 6e journée du Top 14, disputée de vendredi à dimanche.

. LES HOMMES

Baptiste Couilloud. Non retenu dans la première liste du XV de France, le demi de mêlée lyonnais s'est offert la meilleure publicité en menant le LOU vers une victoire de prestige à Toulouse (16-7). Son coup de pied par-dessus la défense rouge et noire a été parfaitement exploité par Josua Tuisova, l'autre homme en vue côté rhodanien, auteur de son 6e essai en autant de matches.

Camille Lopez. Sur le déclin à 31 ans, l'ouvreur clermontois? Le Basque a prouvé qu'il faudrait encore compter sur lui cette saison en inscrivant lui-même, après la sirène, l'essai du bonus face à Pau (50-29). Dix-huit points au total, une seule transformation ratée (5/6) et un autre coup d'éclat, un coup de pied rasant pour lui-même suivi d'une passe allongée qui envoie à l'essai le Japonais Kotaro Matsushima, auteur de ses deux premières réalisations en France.

Antoine Gibert. Le N.10 du Racing 92 (21 ans) est sorti gagnant du duel des jeunes ouvreurs face à celui du Stade Français, Joris Segonds (23 ans), en inscrivant des 30 m à gauche la pénalité de la victoire (25-24) après la sirène.

. LES CHIFFRES

0. Comme le nombre de victoires d'Agen après 6 rencontres. En recevant Bayonne, concurrent pour le maintien, le SUA avait pourtant une occasion rêvée de lancer enfin sa saison mais il a raté le rendez-vous (26-15).

4. La Rochelle a remporté face à Bordeaux-Bègles (20-6) son 4e match d'affilée à domicile sans encaisser d'essai. Les Rochelais sont passés près du bonus qui leur aurait permis d'être seuls leaders. Ils forment un trio de tête avec Clermont et Toulouse. Quatre, c'est aussi le nombre de revers consécutifs toutes compétitions confondues de l'UBB, qui pointe à la 12e place, loin de son fauteuil de leader au moment de l'interruption de la saison précédente.

11. Marcel-Michelin a l'habitude des scores-fleuves avec Clermont, généreuse offensivement comme défensivement ces dernières années. L'ASM a encore assuré le spectacle face à Pau en marquant 7 essais et en encaissant 4, soit 11 en tout. Sur leurs trois dernières rencontres, pour autant de succès, les Auvergnats ont passé seize fois la ligne adverse.

20. Une forteresse est tombée: Toulouse s'est incliné face à Lyon après 20 matches en Top 14 sans défaite à domicile (Ernest-Wallon ou Stadium). Le dernier champion de France (2019) est certes privé de sept internationaux français et, entre autres blessés, de Cheslin Kolbe, blessé.

. LES DÉCLARATIONS

"On sait que l'on va avoir six semaines très compliquées (avec la fenêtre internationale qui prive Toulouse de 7-8 joueurs, ndlr). On va s'accrocher, on va les passer ensemble. Ce n'est pas le mur des lamentations, on ne va pas pleurer." Ugo Mola, le manager de Toulouse, refuse de s'apitoyer sur son sort après l'accroc à domicile face à Lyon.

"C'est encore trop tôt pour dire qu'on a les deux pieds en Pro D2, mais c'est sûr que c'est mal embarqué." Rémi Vaquin, l'entraîneur des avants d'Agen, ne se voile pas la face après le revers face à Bayonne.

"Il ne manque plus que les points." Mauricio Reggiardo, le manager du Castres Olympique reparti de zéro après sa vague de contaminations au Covid-19, a souligné les progrès de son équipe, battue à Toulon (19-6) après avoir longtemps résisté au RCT.