Top 14: derby et première place pour La Rochelle, supérieur à l'UBB

La Rochelle a pris la tête du Top 14 après son succès dans le derby de l'Atlantique devant Bordeaux-Bègles (20-6), sans parvenir à le bonifier comme son premier acte l'avait laissé espérer, dimanche soir, en clôture de la 6e journée.

La victoire maritime laissera un goût d'inachevé aux 5000 spectateurs chanceux autorisés, qui se sont régalés, puis ont patienté, sans que leurs protégés ne parviennent à les combler définitivement avec un cinquième point comme cela avait été le cas à Bayonne et face à Castres.

Il n'empêche, la démonstration proposée par ces Rochelais, irrésistibles cet automne, laisse augurer de beaux lendemains pour les hommes de Jono Gibbes, rarement inquiétés par des Bordelais en proie au doute, sans confiance ni solution, à l'instar de ce qu'ils avaient déjà proposé à Lyon il y a trois semaines (27-10).

Les absences des internationaux Alldritt et Retière, du vice-capitaine Vito, blessé, n'ont guère été préjudiciables au rouleau-compresseur maritime, récompensé en première période par deux essais, signés Kerr-Barlow (17e) après une toupie de Gourdon, suivie d'une charge axiale de Bourdeau, et de Doumayrou (33e), à l'origine dans les airs et à la conclusion d'une remontée de terrain de 60 mètres.

Le score à la pause (17-0) était presque flatteur pour les hommes d'un Christophe Urios remonté, intégrant trois nouveaux joueurs à la reprise --Jalibert, Amosa et Dweba-- pour espérer un déclic.

Sans réel impact puisque Plisson, face au vent, ajustait une deuxième pénalité pour La Rochelle(47).

La puissance a cruellement manqué au Girondins, notamment celle attendue par les deux Îliens des ailes, Lam et Tamanivalu, sans parler de l'agressivité nécessaire pour mettre à mal la meilleure défense du championnat.

Pour éviter que Bordeaux-Bègles ne rentre bredouille, Jalibert a tenté et passé une pénalité, puis une autre (20-6, 70e) dans l'espoir d'accrocher un bonus défensif très hypothétique.

Mais leurs hôtes, en mode gestion en seconde période, ont dressé des barrières et se sont même rebiffés sur la fin, sans parvenir toutefois en terre promise.