Yanina Wickmayer annonce une bonne nouvelle: "Mon mari et moi sommes impatients d'accueillir notre bébé en avril" (photos)

Yanina Wickmayer et son mari Jérôme Vanderzijl ont annoncé dimanche, sur les réseaux sociaux, l'arrivée prochaine de leur premier enfant. "Jérôme et moi sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant!", a écrit Wickmayer, 31 ans. "Perdre ma maman à l'âge de 9 ans a eu un impact important sur ma vie. Cela m'a fait rêver de maternité. Ma carrière a toujours occupé la première place, mais il est devenu de plus en plus difficile d'enfuir ce rêve de fonder ma propre famille. Mon mari et moi sommes impatients d'accueillir notre bébé en avril."

Wickmayer, aujourd'hui 162e mondiale, précise que cette grossesse ne signifie pas la fin de sa carrière. "Et ne vous inquiétez pas, j'aime toujours autant jouer au tennis! Ce ne sont pas des adieux, mais un à bientôt!", a indiqué la demi-finaliste de l'US Open 2009, lauréate de cinq tournois WTA dans sa carrière.



