XV de France: Vakatawa "arrive à maturité" pour Berbizier

Virimi Vakatawa, arrivé "à maturité" à 28 ans, est un "atout" pour le XV de France par sa force dans les duels et sa capacité à "mettre ses partenaires dans des conditions très favorables", analyse l'ex-sélectionneur Pierre Berbizier, qui l'a connu à ses débuts professionnels lorsqu'il entraînait le Racing 92.

QUESTION: Comment était Virimi Vakatawa à son arrivée au Racing 92 à 17 ans?

REPONSE: "C'était quelqu'un de très timide, très réservé, qui découvrait un monde nouveau (en provenance des Fidji, ndlr). Il était un peu désinvolte mais très travailleur. Il aimait en faire toujours un peu plus. Il a notamment découvert la musculation et la préparation physique avec Pascal Valentini et s'est mis à fond là-dedans."

Q: Et au niveau technique?

R: "Il avait des éclairs de classe, comme seul lui peut en avoir, et aussi quelques absences. A ses débuts, il jouait à l'aile et s'oubliait un peu parfois. La défense au poste d'ailier était plus difficile pour lui. Le repositionnement au centre et la contrainte de la ligne le guident davantage. Il est moins gêné par la contrainte collective."

Q: C'est devenu son poste de prédilection...

R: "Ce poste de centre lui convient mieux. C'est là qu'il peut amener un plus à l'équipe, par ses qualités offensives et sa solidité en défense. Il est déterminant dans la zone du milieu du terrain. C'est quand même un atout d'avoir un joueur comme lui, qui est très fort dans les duels. Il les gagne pratiquement tous... Il casse les lignes, casse les défenses. Il a cette capacité à faire jouer après lui et à mettre ses partenaires dans des conditions très favorables. Il fait partie aujourd'hui des meilleurs joueurs à son poste."

Q: La chistera lors du deuxième essai français contre les Gallois, est-ce un geste dont il a toujours été capable ?

R: "Il avait ces éclairs, mais il a travaillé aussi. On savait qu'il avait des jambes, on a découvert qu'il a aussi des mains. Le passage au rugby à VII (2014-2016), à un moment où le Racing ne le faisait plus jouer, lui a fait aussi énormément de bien. Cela lui a permis de se remettre en phase et de montrer ses qualités techniques."

Q: Que lui a apporté le rugby à VII justement?

R: "Gérer les situations de un contre un, les duels, jouer en contact, après contact, au contact... Jouer dans des espaces différents avec des gestes techniques adaptés ou à adapter. Il a retrouvé une certaine liberté d'esprit. Il faut qu'il joue libéré. En cela, le rugby à VII lui a redonné goût à ces notions d'espaces. Cela lui a redonné de la confiance et lui a permis d'affiner ses qualités physiques et ses gestes techniques."

Q: Toutes les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour qu'il s'épanouisse?

R: "Je pense. Il avait besoin de découvrir cette vie loin de son pays, de sa famille et de ses amis. Cela a été une période d'adaptation tout à fait normale. Aujourd'hui, il a pris la mesure de cette nouvelle vie. Il a su s'organiser pour donner son plein rendement sur les terrains. Il arrive aussi à maturité, sur le plan rugbystique et de sa vie personnelle."

Q: Qu'est-ce qui est le plus marquant dans sa prestation contre les Gallois?

R: "Il amène une certaine sérénité à son équipe. C'est un atout au milieu de terrain. Il amène de la vitesse, par ses duels gagnés et ses gestes techniques. Il amène donc du mouvement, qui se poursuit de façon positive après lui. La vitesse, qu'elle soit de course, technique ou d'analyse, c'est la base du jeu de haut niveau."

Q: Quel sera l'enjeu pour lui contre l'Irlande samedi?

R: "Il aura sans doute des duels à jouer pour créer le danger offensivement. En défense, il lui faudra être vigilant et tenir le milieu de terrain. Les Irlandais structurent pas mal de mouvements autour de ce milieu de terrain qu'ils viennent chercher assez régulièrement. La prise de cette zone sera l'une des clés du match."

Propos recueillis par Ludovic LUPPINO