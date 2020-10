Premier League: la passe LUMINEUSE de Youri Tielemans contre Arsenal (vidéo)

Leicester est allé s'imposer 0-1 à Arsenal dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat d'Angleterre de football. Jamie Vardy a inscrit l'unique but de la rencontre (80e). Chez les Foxes, Timothy Castagne et Youri Tielamans, averti à la 41e, sont restés sur le terrain tandis que Dennis Praet a été remplacé par le buteur (60e).

Arsenal a eu une plus grande possession de ballon en première période et s'est montré plus dangereux notamment par Alexandre Lacazette. Les Gunners ont tiré à onze reprises avec trois envois cadrés quand les Foxes se sont limités à un tir pas cadré (2e). A la reprise, Arsenal a dû se passer de son homme le plus dangereux.

Blessé, David Luiz a cédé sa place à Shkodran Mustafi, qui a joué ses premières minutes (49e). Malgré cela, les Londoniens ont continué à porter le danger dans le camp adverse et Kasper Schmeichel a sorti une reprise pied droit de Hector Bellerin dans la surface (68e).

C'était toutefois le premier tir dangereux des visités en seconde période. Par contre, les Foxes ont fait mouche sur leur premier tir cadré. Sur une transversale de Tielemans, Cengiz Under a délivré un bon centre vers Vardy, qui a marqué de la tête (80e, 0-1). Au classement, Leicester est 4e avec 12 points, un de moins que le duo de tête Everton-Liverpool. Arsenal (9 points) est 10e.