Paul Pogba voudrait renoncer à l'équipe de France ? Le joueur dément sur les réseaux sociaux

Depuis hier soir, les réseaux sociaux s'emballent. Selon des médias anglais et du Moyen-Orient, Paul Pogba aurait décidé de ne plus représenter la France après les propos d'Emmanuel Macron. Une information fermement démentie par le joueur.

L'information avait été très vite mise en doute, elle est dorénavant enterrée: Paul Pogba ne compte pas prendre sa retraite internationale. Le joueur français faisait l'objet d'une rumeur incroyable, née de divers médias du Moyen-Orient et relayée par The Sun.

Selon cette rumeur, Pogba n'aurait pas apprécié les dires d'Emmanuel Macron au sujet de l'affaire Samuel Paty, cet enseignant décapité en rue il y a quelques semaines. Le président a défendu les caricatures de Mahomet, notamment, ce qui a fait naître une vague de contestations dans le monde.

Selon le Sun, Paul Pogba, horrifié per cette info, aurait donc soudainement fermé la porte de l'équipe de France. Ce que le joueur a directement démenti sur les réseaux sociaux. "C'est une fake news infondée", a regretté le milieu de Manchester United, qui a décidé d'attaquer le journal en justice. Avant de s'adresser à ce dernier. "Vous avez probablement été à l'école, où on vous a appris à toujours vérifier vos sources, à ne pas écrire quelque chose sans certitudes. Mais vous l'avez fait, encore une fois, en parlant d'un sujet très sérieux en plus. Honte à vous", a écrit le Français.