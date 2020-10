Les Belges à l'étranger - L'AC Milan, avec Alexis Saelemaekers buteur, lâche ses premiers points face à la Roma

(Belga) Alexis Saelemaekers a inscrit son premier but de la saison en Serie A lundi. L'ancien Anderlechtois a marqué le 2e but de l'AC Milan, qui a abandonné ses premiers points de la saison face à l'AS Roma (3-3) lundi en clôture de la 5e journée de Serie A.

Le score était de 1-1 au repos après les buts de Zlatan Ibrahimovic et Edin Dzeko. Alexis Saelemaekers a permis aux Milanais de mener 2-1 à la 47e minutes mais Veretout a ramené la Roma à 2-2 sur penalty (71e). Ibrahimovic a planté son 2e but de la soirée à la 79e avant que Kumbulla n'arrache le 3-3 à six minutes de la fin du temps réglementaire. L'AC Milan, avec 13 points, reste en tête du classement, avec 2 points d'avance sur Naples et Sassuolo, au terme de cette rencontre disputée sans spectacteur en raison du retour du huis-clos intégral dans les stades italiens depuis ce lundi. En Angleterre, Tottenham et Toby Alderweireld, titulaire, ont ramené 3 points de leur déplacement à Burnley lundi lors de la 6e journée de Premier League. Les Spurs se sont imposés 0-1 grâce à un but de Son planté à la 76e minute. Tottenham est 5e avec 11 points. (Belga)