NFL: fin de saison pour Odell Beckham (Cleveland)

La star des Cleveland Browns, Odell Beckham Jr, victime dimanche d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche, manquera le reste de la saison de la Ligue professionnelle de football américain (NFL), a annoncé son club lundi.

Une IRM passée lundi a confirmé le diagnostic craint par les Browns.

"C'est une grosse perte. Comme tout le monde le sait, il joue un rôle important" dans l'équipe, a déclaré l'entraîneur des Browns, Kevin Stefanski.

Beckham s'est blessé au premier quart-temps de la victoire (37-34) de Cleveland contre les Bengals de Cincinnati, après s'être tordu le genou gauche alors qu'il tentait une interception.

La carrière de Beckham, 27 ans, a été émaillée de blessures depuis son arrivée à Cleveland en provenance des Giants de New York l'année dernière. La saison passée, malgré des blessures à la hanche et à l'aine, il a quand même réussi à accumuler plus de 1000 yards à la réception.

Cette saison, il a capté 23 passes pour 319 yards parcourus et trois touchdowns.

La blessure de Beckham prive les Browns de leur meilleur receveur alors qu'ils visent une place en play-offs plus atteinte depuis plus d'une décennie. Leur bilan actuel est de 5 victoires et 2 défaites.