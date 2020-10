Michael Woods s'adjuge la 7e étape, Richard Carapaz garde le maillot rouge

(Belga) Michael Woods (EF Pro Cycling) a remporté la 7e étape du Tour d'Espagne mardi entre Vitoria-Gasteiz et Villanueva de Valdegovia (159,7 km). Le Canadien devance les Espagnols Omar Freile (Astana) et Alejandro Valverde (Movistar). Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) conserve le maillot rouge de leader.

Après avoir bénéficié d'un jour de repos, c'est une étape accidentée qui attendait les coureurs mardi avec deux passages par la Puerto de Orduna, un col de première catégorie. Comme lors de la 6e étape dimanche, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) tentait sa chance en solitaire mais était rapidement repris par le peloton. Au bout de 50 kilomètres de course, un groupe de 17 coureurs parvenait à s'isoler en tête avec notamment Stan Dewulf (Lotto Soudal) mais aussi Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ou encore Rui Costa (UAE Team Emirates). Derrière, un groupe de dix coureurs partait en contre avec Tim Wellens (Lotto Soudal), porteur du maillot de meilleur grimpeur, mais aussi Guillaume Marton (Cofidis). L'échappée était ensuite reprise par les deux groupes de contre et plus de 30 coureurs s'étaient isolés en tête de la course. À 60 km de l'arrivée, Alejandro Valverde, 10e du général, sortait du groupe de tête accompagné de Stan Dewulf et Dorian Godon (AG2R). Le trio de tête était repris à 35 kilomètres de l'arrivée par les autres échappés, moment choisi par Godon pour tenter sa chance seul. Dans la deuxième montée de la Puerto de Orduna, la dernière ascension de la journée, Michael Woods (EF Pro Cycling) partait seul et était ensuite repris dans la descente par Valverde, Omar Freile (Astana), Guillaume Martin (Cofidis) et Nans Peters (AG2R). À 1.500 mètres de la ligne, Michael Woods plaçait une accélération et s'imposait en solitaire devant Omar Freile et Alejandro Valverde. Au classement général, Richard Carapaz conserve le maillot rouge de leader, Primoz Roglic le maillot vert et Enric Mas le maillot blanc. Tim Wellens, pour sa part, perd son maillot de meilleur grimpeur au détriment de Guillaume Martin. Mercredi, la 8e étape du Tour d'Espagne mènera le peloton de Logrono à Alto de Moncalvillo (164 km). (Belga)