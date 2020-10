Tessa Wullaert après Lituanie - Belgique: "On voulait faire mieux que contre la Suisse" (vidéo)

La Belgique s'est imposée 0-9 en Lituanie mardi lors de la 7e journée des qualifications pour l'Euro féminin 2022.

"On ne peut pas se plaindre", a confié Tessa Wullaert à l'issue de la rencontre. "Si on nous avait dit avant le match qu'on gagnerait 9-0, on aurait directement signé. On peut être contente, on s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué beaucoup de goals et on n'a pas encaissé, donc c'est bien. On voulait faire mieux que contre la Suisse. C'est ça qu'on doit prendre pour ce match en décembre".

Les Red Flames, deuxièmes du groupe H, affronteront la Suisse le 1er décembre pour la 'finale' pour la première place, directement qualificative pour l'Euro 2022 en Angleterre. "On a raté notre première chance. On doit bien travailler, prendre de la confiance pour ce match du 1er décembre".