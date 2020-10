Pas de retrouvailles Messi-Cristiano Ronaldo: le Portugais est toujours positif au coronavirus

Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi, les éternels rivaux face à face: la planète foot en salivait d'avance mais les retrouvailles annoncées mercredi en Ligue des champions (21h00) devront être reportées, le Portugais étant toujours un positif au Covid-19, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport et de Goal.com.

Deux semaines après avoir été testé positif avec sa sélection, CR7 a effectué la quarantaine minimale de dix jours mais le test négatif est indispensable pour pouvoir quitter son domicile turinois.

Les retrouvailles entre Messi et Ronaldo, 11 Ballons d'Or à eux deux (6 pour l'Argentin, 5 pour le Portugais) et 246 buts en Ligue des champions (130 pour Ronaldo, 116 pour Messi), seront donc reportées au match retour le 8 décembre en Catalogne.

Les deux plus grandes stars du début du XXIe siècle ne se sont plus affrontées depuis que Ronaldo a quitté le Real Madrid, en 2018. Leur dernière opposition en Ligue des champions remonte à 2011 avec les demi-finales favorables aux Catalans face aux Madrilènes.

Mais une absence prolongée de Ronaldo serait d'abord une mauvaise nouvelle pour son entraîneur, qui n'a encore jamais pu compter sur tous ses attaquants en même temps pour tenter de donner corps à ses projets de jeu.

La quarantaine de "CR7" - le Portugais a déjà raté trois matches - s'est ajoutée aux arrivées tardives des recrues Alvaro Morata et Federico Chiesa et à la reprise décalée de Paulo Dybala.

Et c'est peu dire que le buteur implacable mais surtout le "diffuseur" de confiance qu'est Ronaldo, 35 ans, manque actuellement à la Juve, qui a bien démarré en C1 à Kiev (2-0) mais fait du sur surplace en championnat, à l'image du nul (1-1) concédé dimanche face au Hellas Vérone. Pirlo assure ne pas être "inquiet" et s'inscrire sur la durée.

Le temps, c'est aussi ce dont a besoin son homologue de Barcelone Ronald Koeman, lui aussi engagé dans un vaste chantier de reconstruction. Mais l'entraîneur néerlandais, nommé il y a deux mois, est déjà sous pression après sa défaite dans le clasico de Liga (1-3) samedi, une semaine après celle subie à Getafe (1-0). C'est la première fois depuis plus de quatre ans que le club catalan enregistre deux revers de suite en championnat.

Un démarrage poussif au diapason de celui de Lionel Messi, qui est resté contre son gré à Barcelone après avoir communiqué au club ses envies d'ailleurs, et affiche depuis des statistiques loin de ses standards habituels.

Avec deux petits buts en six matches du Barça, Messi (33 ans) est moins efficace que les saisons passées.

Même si, semaine après semaine, la légende argentine semble retrouver des couleurs. Lors de la victoire facile contre Ferencvaros (5-1) pour le grand retour du Barça en Ligue des champions après le terrible 8-2 encaissé en quart de finale de la dernière édition face au Bayern Munich, Messi y est allé de son petit but.

Et lors du premier clasico de Liga, perdu, samedi, Messi a joué comme N.10, dans une position plus reculée où il a davantage pesé. Un rôle où il laisse les espaces et la lumière au jeune prodige Ansu Fati, meilleur buteur barcelonais cette saison avec 5 réalisations en 6 matches toutes compétitions confondues.

Avec Ronaldo peut-être coincé devant sa télévision et Messi moins flamboyant, et si ce Juventus-Barcelone laissait déjà entrevoir le foot d'après? Fati semble prêt malgré sa jeunesse (il aura 18 ans samedi), tout comme le Suédois Dejan Kulusevski (20 ans), déjà l'une des valeurs sûres de la nouvelle Juve de Pirlo.