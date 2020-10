Djokovic à une victoire du record de Sampras

(Belga) Novak Djokovic s'est rapproché à une victoire du record de Pete Sampras du nombre de saisons terminées à la place de N.1 mondial grâce à sa victoire sur Filip Krajinovic mardi au tournoi de Vienne.

Le numéro un mondial a dominé son compatriote 7-6 (8/6), 6-3 pour son entrée en lice. Il n'a plus besoin que d'une victoire contre Borna Coric au prochain tour pour s'assurer de finir la saison au sommet de la hiérarchie mondiale pour la sixième fois, autant que son idole de jeunesse. Le Serbe de 33 ans a déjà terminé l'année en tant que N.1 mondial à cinq reprises: en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Rafael Nadal et Roger Federer ont eux accompli cet exploit cinq fois. Djokovic, vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem, a également en ligne de mire le record de Federer du nombre de semaines passées à la place de N.1, soit 310 semaines. Le Serbe a débuté lundi sa 292e semaine au sommet du tennis mondial. (Belga)