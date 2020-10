Eurocoupe - Cinquième défaite pour Anvers, battu 76-95 par Bologne

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont inclinés mardi soir à domicile (76-95) face aux Italiens de la Virtus Segarfredo Bologne dans le cadre de la 5e journée en Eurocoupe de basket. C'est le 5e revers en autant de rencontres pour les Anversois.

Dès le début de la rencontre, les visiteurs ont mis les Anversois sous pression. Après quelques minutes seulement, le marquoir affichait déjà 3-15 même si à la fin des dix premières minutes, les Giants avaient résorbé une partie de leur retard (19-23). Mais tout au long de la rencontre, la force de frappe des Italiens leur a permis de faire la différence petit à petit. Dans un premier temps menée par Josh Adams (15 points au premier quart), la Virtus Segafredo Bologne rejoignait les vestiaires avec une dizaine d'unités d'avance (33-43). Profitant du manque d'adresse des Anversois à deux points (39,4% sur la rencontre contre 68,6 pour les Italiens), les coéquipiers de Milos Teodosic faisaient tranquillement la course en tête (54-71) pour finalement s'imposer 76-95. Côté anversois, quatre joueurs ont dépassé la barre des dix points inscrits: Vrenz Bleijenbergh (14), Jalen Jenkins (15), Ibrahima Fall (16 pts et 11 rbds) et Kenneth Smith (16 pts et 10 ass). C'est la cinquième défaite de suite des Anversois qui se retrouvent derniers de leur groupe. A noter l'absence, pour cette rencontre, de Stephaun Branch dans les rangs anversois. Plus tôt dans la journée, le club avait annoncé qu'un joueur était mis en quarantaine après avoir été contrôlé positif au Covid-19. Mercredi prochain, les Giants d'Anvers accueilleront les Russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar pour le compte de la 6e journée de l'Eurocoupe. Pour rappel, les quatre meilleures équipes de chaque groupe (composé de six formations) sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)