Les Belges à l'étranger - Eden Hazard de retour, deux assists pour Kevin De Bruyne

(Belga) Eden Hazard a joué ses premières minutes de la saison avec le Real Madrid, qui a arraché un point à Mönchengladbach (2-2) lors de la 2e journée de la Ligue des champions mardi (groupe B). Le Diable Rouge, qui s'était occasionné une blessure musculaire à la jambe droite fin septembre, a remplacé Vinicius à la 70e minute. Le score était alors déjà de 2-0, Marcus Thuram ayant trompé Thibaut Courtois à la 33e et la 58e minute. Le Real a recollé au score en fin de match par Karim Benzema (87e) et Casemiro (90e+3).

Le Real prend son premier point en C1, après sa défaite face au Shakhtar Donetsk lors de la 1e journée. Le club ukrainien, qui a fait 0-0 contre l'Inter Milan de Romelu Lukaku en début de soirée, est en tête avec 4 points, devant Mönchengladbach et l'Inter (2) et le Real (1). Kevin De Bruyne retrouvait lui une place dans le onze de base de Manchester City qui s'est imposé 0-3 à Marseille dans le groupe C. Le Diable Rouge s'était blessé lors du match de Ligue des Nations en Angleterre et avait rejoué pour la première fois samedi contre West Ham en montant au jeu à la 68e minute. Titulaire pour la première fois depuis le 3 octobre, KDB a délivré l'assist sur le premier but de City, planté par Torres à la 18e minute. C'est lui aussi qui a offert la passe décisive à Sterling sur le dernier but (81e), une minute avant de céder sa place à Palmer. Les Cityzens dominent le groupe C avec 6 points, devant Porto (3) et l'Olympiakos (3), l'OM étant dernier avec 0 point. Divock Origi était lui aussi titulaire avec Liverpool, qui a dominé Midtjylland 2-0. L'ancien Lillois a cédé sa place à Sadio Mané à l'heure de jeu, cinq minutes après l'ouverture du score par Jota. Mo Salah a fait 2-0 sur penalty dans les arrêts de jeu. Les Reds sont leaders du groupe D avec 6 unités, devant l'Atalanta (4), l'Ajax (1) et Midtjylland (0). Les Ajacides ont pris leur premier point à Bergame mercredi (2-2). (Belga)