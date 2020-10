Coupe d'Europe 2021 de rugby: le Racing 92 et consorts fixés mercredi

Le Racing 92, finaliste de la Coupe d'Europe 2020, et les sept autres clubs français engagés, connaîtront leurs adversaires pour l'édition 2021 portée à 24 équipes, mercredi (15h00) à l'occasion du tirage au sort à Lausanne, en Suisse.

Outre l'équipe francilienne, battue par les Anglais d'Exeter en finale (31-27) à Bristol (Angleterre) le 17 octobre, Bordeaux-Bègles, Lyon, Toulon, Clermont, le Stade toulousain, le Stade rochelais et Montpellier représentent le contingent du Top 14 en lice. C'est-à-dire huit club français contre six en temps normal.

Huit formations du Championnat anglais et huit autres équipes écossaises, galloises et irlandaises issues du Pro 14, l'ancienne Ligue celte, complètent la liste. Ce qui fait vingt-quatre participants, au lieu de vingt habituellement, qui seront répartis dans deux poules de douze équipes.

En raison du contexte sanitaire, avec un cru 2020 achevé exceptionnellement en octobre, les organisateurs ont prévu "à titre exceptionnel" une nouvelle formule pour cette saison qui débutera lors du week-end des 11, 12 et 13 décembre.

Lors du tirage au sort organisé à la Maison du sport international, à Lausanne, les clubs seront répartis dans quatre chapeaux, en fonction du classement obtenu lors de la saison 2019-2020 dans les championnats domestiques. Les équipes issues d'une même ligue et d'un même chapeau ne pourront pas s'affronter. Chaque équipe disputera quatre matches, deux à domicile et deux à l'extérieur, lors de la phase de groupes.

Les quatre clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale programmés en avril. Cette étape sera disputée en matches aller-retour contre un match sec habituellement.

"Avec une phase à élimination directe élargie et aucune rencontre entre deux équipes du même championnat pendant la phase de poule, ce format innovant propose de nouveaux défis pour les clubs et leurs supporters", a souligné le président de l'EPCR, Simon Halliday, sur le site internet de la compétition.

Les équipes qui termineront de la 5e à la 8e places de chaque poule seront reversées en Challenge européen, second échelon continental, à partir des huitièmes de finale. Les six autres clubs du Top 14 sont déjà engagés dans cette compétition: Bayonne, Castres, Brive, Pau, Agen et le Stade français.

Les finales sont prévues les 21 et 22 mai.

Les chapeaux du tirage au sort:

Chapeau 1: Leinster (IRL), Ulster (IRL), Bordeaux-Bègles, Lyon, Exeter (ENG), Wasps (ENG)

Chapeau 2: Edimbourg (SCO), Munster (IRL), Racing 92, Toulon, Bristol (ENG), Bath (ENG)

Chapeau 3: Scarlets (WAL), Connacht (IRL), La Rochelle, Clermont, Sale (ENG), Harlequins (ENG)

Chapeau 4: Glasgow Warriors (SCO), Dragons (WAL), Stade toulousain, Montpellier, Gloucester (ENG), Northampton (ENG)