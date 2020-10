Fan de Maradona, il se fait tatouer son idole… pour la 10e fois (vidéo)

Guillermo Rodriguez est un fan absolu de Maradona. À l'occasion des 60 ans de son idole, il se fait tatouer une dixième fois en son honneur.

Dans la pizzeria de Guillermo Rodriguez, il est impossible de manquer les nombreuses affiches et autres hommages à Maradona. L'Argentin est un fan absolu du footballeur. Il a d'ailleurs déjà fait plusieurs tatouages en son honneur. Il a décidé de se faire tatouer une dixième fois le portrait du footballeur. "Je l'ai sur la peau parce qu'en tant qu'Argentin, vous devez le remercier pour tout ce qu'il a fait sur le terrain et lui rendre hommage dans la vie."

"Il est Dieu parce qu'il est le seul qu'il y aura sur la planète, sur la Terre, à cause de ce qu'il a fait, il n'y aura pas une autre personne, un autre joueur comme lui. Il y aura beaucoup de joueurs, mais aucun comme lui (…) Je l'aime plus que mon père et ma mère."

