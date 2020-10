Roberto Martinez encense Kevin De Bruyne: "Il n’y a pas de position pour lui"

Kevin De Bruyne a retrouvé ce mardi soir une place dans le onze de base de Manchester City qui s'est imposé 0-3 à Marseille dans le groupe C. Le Diable Rouge s'était blessé lors du match de Ligue des Nations en Angleterre et avait rejoué pour la première fois samedi contre West Ham en montant au jeu à la 68e minute. Titulaire pour la première fois depuis le 3 octobre, KDB a délivré l'assist sur le premier but de City, planté par Torres à la 18e minute. C'est lui aussi qui a offert la passe décisive à Sterling sur le dernier but (81e), une minute avant de céder sa place à Palmer. Les Cityzens dominent le groupe C avec 6 points, devant Porto (3) et l'Olympiakos (3), l'OM étant dernier avec 0 point.

Le sélectionneur de notre équipe nationale Roberto Martinez, qui est aussi consultant pour CBS, a ce mardi soir encensé Kevin De Bruyne suite à sa performance à Marseille. Selon lui, le Diable Rouge n'a pas de poste précis. "Il n’y a pas de position pour lui, il peut jouer partout", a-t-il. "C’est quelqu’un qui joue pour créer de l’espace, pour s’engouffrer dans les faiblesses de l’adversaire. Et il fait cela dans un tempo très rapide. Kevin De Bruyne n’a pas besoin d’être cantonné à un poste."

> Ligue des champions: résultats & classements

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?