Ivan Leko ambitieux avant la réception de Tottenham jeudi

(Belga) Dans une très bonne passe depuis quelques semaines, l'Antwerp s'apprête à accueillir Tottenham au Bosuil. Jeudi (18h55), les deux équipes s'affronteront lors de la 2e journée du groupe J de l'Europa League. "Nous allons faire de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible, c'est à dire gagner", a déclaré mercredi l'entraîneur croate du Great Old Ivan Leko lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de match.

"Nous voulons évidemment gagner chaque match mais nous savons qui nous affrontons. Tottenham joue les premiers rôles en Premier League, le meilleur championnat d'Europe selon moi. Mais cela reste du football, la meilleure équipe sur le papier ne l'emporte pas toujours. Peut-être que sur dix rencontres face à Tottenham, une pourrait nous sourire. Nous allons tout faire pour gagner", a expliqué Leko. Le technicien anversois, qui reste sur sept matches sans défaite et cinq victoires de rang, s'est déclaré reconnaissant de croiser la route de José Mourinho, entraîneur des Spurs. "C'est un petit rêve qui devient réalité, défier l'un des meilleurs coachs du monde. Je ne suis pas nerveux, juste heureux de voir mon équiper défier la sienne. Vous ne jouez pas contre une formation comme ça toutes les semaines", a ajouté le Croate. "Pour moi, Mourinho est l'un des trois meilleurs entraîneurs du 21e siècle avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Il a gagné partout où il est passé ces vingt dernières années." Ivan Leko n'envisage pas de faire largement tourner son équipe jeudi après avoir battu le Beerschot dans le derby anversois le weekend dernier. "Ce n'est pas un match pour changer. Tout le monde veut jouer au sein de l'effectif et j'en suis très content. Mais dans ma tête, le prochain match est le dernier", a ajouté Leko, qui estime que son équipe est "l'une des plus fortes physiquement" de la compétition belge. Enfin, l'entraîneur a déploré l'absence du bouillant public du Bosuil pour le retour du club en phase de groupes d'une compétition européenne depuis 1994-1995. "C'est vraiment dommage que toute la famille de l'Antwerp ne puisse pas être là jeudi avec nous. Sans fans, le football est un sport différent. Ce n'est pas du tout la même chose pour nous, surtout quand on connait la passion de nos supporters", a ponctué Leko. Le matricule 1, vainqueur à Ludogorets (1-2) lors de la journée inaugurale du groupe J, partage la tête avec Tottenham, qui s'est facilement défait des Autrichiens du LASK (3-0). Les Spurs, où évolue le Diable Rouge Toby Alderweireld, sont cinquièmes de Premier League après six journées, à deux points des leaders Everton et Liverpool. (Belga)