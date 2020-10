La présélection des Belgian Lions en vue des qualifications de l'Euro 2022 à Vilnius est connue

(Belga) Le coach de l'équipe de Belgique de basket Dario Gjergja et son staff sportif ont annoncé mercredi la présélection des 24 Belgian Lions en vue des rencontres qualificatives de l'Euro 2022 programmées en novembre à Vilnius en Lituanie. Deux nouveaux venus sont intégrés dans le groupe : les intérieurs Michael Gilmore (25 ans, 2m08) et Andy Van Vliet (25 ans, 2m13).

Les Belgian Lions se déplaceront du 23 novembre au 1er décembre dans la capitale lituanienne. Ils affronteront d'abord la République tchèque le vendredi 27 novembre et ensuite la Lituanie le dimanche 29 novembre pour le compte du groupe C. Les Belgian Lions ont entamé le tour qualificatif de cet Euro par un double succès (86-65 contre la Lituanie le 21 février dernier et 72-88 au Danemark le 24 février). Ils occupent la première place du groupe. Les deux dernières rencontres de la Belgique dans ce groupe C sont prévues le 19 février 2021 (face au Danemark) et le 22 février 2021 (contre la République tchèque). Les trois meilleurs de chaque groupe (mis à part dans les poules qui comptent un des pays organisateurs comme la République Tchèque dans le groupe de la Belgique) sont qualifiés pour l'Euro qui se disputera du 1er au 18 septembre 2022 en République Tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). Les Lions ont disputé les quatre derniers Euro de basket en 2011, 2013 (neuvièmes), 2015 et 2017 et sont donc en quête d'une cinquième qualification d'affilée. La présélection des 24 Belgian Lions: Thomas Akyazili (Bahçesehir Koleji/Tur), Ismael Bako (Villeurbanne/Fra), Vrenz Bleijenbergh (Anvers), Khalid Boukichou (pas de club), Haris Bratanovic (Ostende), Seppe D'Espalier (Louvain), Maxime De Zeeuw (pas de club), Leander Dedroog (Limburg United), Pierre-Antoine Gillet (Ostende), Michael Gilmore (pas de club), Vincent Kesteloot (Anvers), Elias Lasisi (Bamberg/All), Emmanuel Lecomte (Fraport Skyliners/All), Alexandre Libert (Charleroi), Jean-Marc Mwema (Ostende), Retin Obasohan (Nymburk/Tch), Jean Salumu (Rasta Vechta/All), Loïc Schwartz (Ostende), Quentin Serron (Bilbao/Esp), Jonathan Tabu (Manresa/Esp), Kevin Tumba (Kolosso Rodou/Grè), Sander Van Caeneghem (Mons-Hainaut), Andy Van Vliet (BC Siauliai/Lit) et Hans Vanwijn (JDA Dijon/Fra). (Belga)